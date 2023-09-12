Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Suruç Kavşağı kesimi 23-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa istikametinde şerit aktarımı yapılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 89-95. kilometrelerinde (Aydın Gişeler-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Ayrıca Aydın Kuzey Kavşağı katılım kolu da trafiğe kapatılarak otoyola katılım Aydın Güney Kavşağından yapılıyor.

Sakarya-Düzce yolunun 4-6. kilometrelerinde Kozluk Kavşağı'nda yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Karacasu-Tavas yolunun 14-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yozgat-Saraykent-Akdağmadeni yolunun 6-30. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri, Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpün bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kağızman-Cumaçay-Ağrı yolunun 3-12. kilometrelerinde (Aşağıkent ve Ortakent köy geçişleri) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 64. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli'nde yapılacak ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması dolayısıyla 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Sarkışla-Pınarbaşı yolunun 0-24. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

AA