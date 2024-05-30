Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun 1-3. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Aydın-Denizli istikametindeki emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.

İstanbul-Ankara yolunun Bolu Dağı Geçişi 43-45. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Özel yük taşıyan geniş araçların bu güzergahı kullanmamaları gerekiyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi ile Kavşak-1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 10-15. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35, İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.