Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 16-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 11. kilometresindeki TEİAŞ enerji iletişim hattı yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı her iki yönde kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye istikameti 6-7. kilometrelerindeki Yılankale Kavşağı katılım kolunda üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yola katılımlar, bir gerideki Baklalı Kavşağı'ndan veya bir ilerideki Ceyhan Kavşağı'ndan devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tirebolu-Doğankent-Kürtün yolunun 33. kilometresindeki güvenlik tünelinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kumluca-Kemer-Antalya yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle hafta içi 09.00-17.00 saatlerinde her iki istikamette bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum ayrımı-İspir yolunun 28-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.