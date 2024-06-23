Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kurumun sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, yarın saat 07.00'ye kadar ücretsiz yapılabilecek.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 62-65. kilometreleri ile Manisa-Turgutlu yolunun 6-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerindeki (Taşucu-Boğsak mevkiileri) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Osmancık-İskilip yolunun 30-31. kilometrelerinde yolda gerçekleşen oturma nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.