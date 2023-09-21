Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

Hankendi-Ağdam güzergahını kullanan Ermeni temsilciler, Rus Barış Gücü yetkilileri ve Azerbaycan polisinin eşliğinde Yevlah'a ulaştı. Yevlah Valiliği binasında yapılacak görüşmede Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu konuları müzakere edilecek.

Japonya'da YouTuber eski milletvekili GaaSyy, ünlülere gözdağı verdiğini itiraf etti

Japonya'da YouTuber eski milletvekili GaaSyy, ünlülere gözdağı verdiğini itiraf etti

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.