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Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.M'yi (30) gözaltına aldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen düzensiz göçmen lerin sınır dışı edilmesi için işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan uyrukluyu 21 kişiyi yakaladı.

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