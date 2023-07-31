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Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 7 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Böylece kaza da ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra dün sabah saatlerinde şarampole devrilen otobüsten ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Celal Kaya, yaşam mücadelesini kaybetti.

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