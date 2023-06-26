İSTANBUL - Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından noter huzurunda yapılan kura çekimi Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekimlerinin ilkini ise Kartal Belediyesi adına Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu ve Hüseyin Tozkoparan gerçekleştirdi. Daha sonra noter görevliler tarafından 13 kreşte eğitim görebilmek için başvuruda bulunan öğrencilerin belirlenmesi için kura çekilerek, öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler tek tek açıklandı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminin devamında, 2019-2021 yılları arasında doğan çocukların farklı kreş ve sınıflara alınacağı kayıtlar belirlendi. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne yapılan başvurular arasında gerçekleştirilen çekiliş ile kreşlerde ilk kez eğitim görecek minikler belirlendi.

“Atatürk ilkelerine bağlı nesiller yetiştiriyoruz”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde Atatürkçü ve çağdaş bir eğitim modeli uygulandığına dikkat çekerek; “Bugün, Türkiye’nin en fazla kreşine sahip ilçe belediyesi olarak, kreş kayıtlarının şeffaf ve eşit olması adına noterin huzurunda kura çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Tüm velililerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal’da, Atatürk ilkelerine bağlı nesiller yetiştirme idealimizden taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

HABER: METE YILMAZ