Gizem YILDIZ

Merhaba Kayra, yükselen bir müzik kariyerin var. Özellikle 2020 yılı içerisinde yaptığın müzikler aylarca en çok dinlenenler listesinde yer aldı. 2020 yılı bir sana yaradı bir de Joe Biden’ı diyebilir miyiz?

Krizi fırsata çevirmiş olabilirim biraz... Pandemi öncesi çok aktif bir sosyal hayatım olduğu için kenarda bir türlü başlayamadığım yarım şarkılarım vardı. Hazır evdeyim diyerek stüdyomu da eve taşıdım ve süreci müzik yaparak atlattım açıkçası :)

Hayatın sana çaldığı melodiyi ilk ne zaman duydun?

Çocukken evde sürekli babamın provalarına denk gelirdim. Zaman zaman da babamın konserlerinde sahneye atlardım. Sağ olsun küçüğüm diye bir şey demezdi ve bütün sahneyi yanında oturarak geçirirdim. Sanırım kendimi bildim bileli hayatım melodisiz geçmedi.

Baban senin ilk idolün olmuştur. ilk müzik aşkı öyle mi doğdu?

Tabi ki beni müziğe ilk yönlendiren babam oldu. Türk halk müziği yapsa da bana The Beatles, Jethro Tull, Guns N’ Roses gibi grupların albümlerini dinletirdi. Müzik konusunda ilgili olduğumu görünce de beni piyanoya yönlendirdi. Sahnede de ilk kez onu izlediğim için kesinlikle ilk müzik aşkını aşılayan kişi babam oldu.

Çocukluğundan beri bir tiyatro aşığıymışsın. Neden oyunculukla ilgili bir şeyler yapmadın?

Çocuk oyuncu olarak uzun süre tiyatroda yer almıştım aslında ancak devamında müzik ağır bastı. Tüm vaktimi ona vermek istediğim için de pek fırsat bulamadım açıkçası. Fakat ilginç bir tesadüf sonucu İftarlık Gazoz filminde ufak bir rol oynamıştım. O deneyimden sonra sosyal medyanın da etkisiyle film ve dizi teklifleri aldım ancak içime sinen bir proje olmadığı için kabul etmek istemedim. Tabi bundan sonrası için hayatın ne getireceği belli olmaz :)

Önce Vine’da seni Ahmet Toksöz ile büyük bir kitle fanın oluştu. Sonra diğer sosyal mecralarda da aynı başarın devam etti. Bir anda insanların takip ettiği, kulağında senin müziklerin dolaştığı biri haline dönüşmek nasıl bir duygu?

Çok güzel gerçekten... Biz şu ana kadar hayatta hep keyif aldığımız şeyleri yapmaya gayret ettik. Bir şeyi sevgi ve samimiyetle yapınca insanlar da size aynı şekilde karşılık veriyorlar. Bence bunu tecrübe etmek ve bize bu kadar anı bırakması hayatın bize verdiği en güzel hediyelerden biri…

Bub Müzik’i nasıl kurdun?

İstanbul’a geldikten sonra benim de bir şirket deneyimim olmuştu. Süreçte yaşadığım hoşnutsuzluklardan dolayı aklımda hep müzisyen perspektifinden düşünebilen, kar etmekten çok iyi iş yapma odaklı ve çok yetenekli olup imkanı olmayan müzisyenlere destek verecek bir oluşum kurma hayali vardı. Bu hayalimi Bubble Project’in kurucusu ve şu anki ortağım Kübra Şefkatli ile paylaştım ve çok kısa zamanda Bub Music’i hayata geçirdik. Ardından aramıza Ala Tokel’de katıldı. Şu an 1 seneyi tamamlamak üzereyiz ve gerçekten bir çocuğum varmış gibi hissediyorum.

Bub isminin açılımı nedir? Özelliği…

Bub aslında bubble’dan geliyor ama biz altını bu şirketten çıkacak şarkılara uygun bir şekilde doldurmak istedik. Birçok firmanın yaptığı gibi kolaya kaçıp ticaret yapmaktansa yeni sanatçılarla farklı projeler yapmak istiyorduk. Bunu da evrensel olarak en iyi bold ,unconventional ve better music diye açıklayabileceğimizi düşündük.

En son “O melek sen misin” şarkısıyla gündeme oturdun. Başak Gümülcinelioğlu ile iyi bir ritim yakaladınız?

Başak gerçekten ilk tanıştığımız günden itibaren çok sevdiğim bir arkadaşım oldu. Birlikte müzik yaptığım hatta çalıştığım insanların hepsi benim insan olarak paylaşım yapabildiğim ve birlikte güzel vakit geçirebildiğim kişiler. O Melek Sen Misin? ‘in de insanlar tarafından sevilmesinin en büyük sebebi projede yer alan herkesin arasında gerçekten güzel duygular ve keyifli bir arkadaşlık olması bence. Bir de Başak’ta benim gibi çok takıntılı. İkimiz bir araya geldiğimiz de muhakkak bir şeyler çıkartıyoruz. Yarın bir gün oto galeri falan bile açabiliriz...

Bu üretim devam edecek mi? Yeni şarkılar var mı?

Üretmeye sürekli devam ediyorum. 19 Mart’ta Sefo’nun da eşlik ettiği ‘Liman’ isimli şarkım çıkacak. Ardından Mayıs ayında ‘Tekrar’ isimli şarkım yayınlanacak. Sonra da albüm yayınlamayı düşünüyorum.

O Melek Sen misin? Şarkısını ithaf ettiğin biri var mı?

Şarkının nakaratını annemi düşünerek yazmıştım. Geri kalan kısımlarını ise kız arkadaşımla ilk tanıştığımız dönem ona yazdım.

Müzik senin için büyük bir tutku ve günden güne içinde büyüyor. Ya Aşk? Kalbinde müzikten başka aşk var mı?

O Melek Sen Misin? Soruma evet diyen birisi var tabi ki ☺

Şarkı söylüyorsun, söz yazıyorsun, insanlara müzikle ulaşıyorsun. Peki aşk mı müziğini besliyor yoksa müzik mi aşkı yaratıyor?

Bence ikisi de birbirine bağımlı. Aşk çok güçlü bir duygu ve müzikle birlikte daha çok anlam kazanıyor.

Seni yakalayan müziğin türü nedir?

Güzel müziği her türde severim ancak bu dönem favorilerim genellikle afro ve soul türünde müzikler.

Bugüne kadar hayatından hangi ritimler geçti? Geçmişten bugüne Karya’nın müziği nasıl değişti?

Piyano çaldığım 9-14 yaş aralığında klasik müzik eserleri çalıyordum haliyle. Yaşım sebebiyle biraz sıkılmıştım açıkçası. O dönem Eminem’in Encore albümünü almıştım. Orada dinlediğim şarkılara piyanoyla eşlik etmeye çalışıyordum. O dönem bir sürü Rap albümü alıp hepsini dinlemeye ve eşlik etmeye başladım. Ardından gitar çalmaya başladıktan sonra uzun yıllar hayatımda olan ve sahnede de devam ettirdiğim rock müzik dönemim oldu. Üniversite 3’te Türk müziği öğrenmek ve babamla birlikte bir şeyler yapabilmek için Ud çalmaya başladığım bir dönem de oldu. Şu an ise çocukluğumdan beri içinde bulunduğum bütün müzik tarzlarından beslenerek günümüz tarzında şarkılar üretmeye çalışıyorum.

Dillere pelesenk olsun isteyeceğin şarkın şu anda hangisi ya da öyle bir şarkı hala yazılmayı mı bekliyor?

Mayıs’ta çıkaracağım Tekrar isimli şarkım. Yaptığım şarkılardan bazıları bana bambaşka hisler yaratıyor. Bu şu ana kadar en çok yaratan şarkı oldu diyebilirim.

Şarkı söyleyerek çoğu zaman insanları eğlendiriyorsun, peki sen eğlenmek için neler yaparsın.

Çocukluğumdan beri hiç değişmeyen bir arkadaş grubum var. Onlarla birlikte olduğum sürece her şekilde eğleniyorum açıkçası. Genelde hayatımızın çoğunu Spor, Müzik ve Video çekmek ile geçiyoruz diyebilirim.

Bir günlük kaçış biletin olsa yanına ne almak, kimle olmak, nereye gitmek isterdin?

En yakın üç arkadaşımla Las Vegas’ta çılgın bir gece geçirmek isterdim.

Bu hayatta seni anlatacak müzik, seni dinleyenlere, sevenlere kendini anlatacak bir cümle kursan…

Beni anlatacak müzik olarak ilk aklıma gelen RHCP- Can’t Stop olabilir. Müziğin hissettirdiği duygu ve genel ruh halimi çok benzetiyorum. Cümle olarak ise ‘Sorunlar’ şarkımda yazdığım şu cümleyi söyleyebilirim. ‘Hayal kurmaktan vazgeçersek hayat affetmez!’