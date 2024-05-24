Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta her yıl gerçekleştirilen yürüyüş, bu yıl da devam edecek. Etkinlik kapsamında 9 Haziran'da İnebolu'dan yola çıkacak katılımcılar, 12 Haziran'da Kastamonu'ya ulaşacak.

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Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yürüyüşe katılmak isteyenler için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular, "https://forms.gle/xofLGd6t48Gp6j348" üzerinden yapılabilecek. Katılımcı listesinin oluşturulmasında bu başvurular dikkate alınacak.

Muhabir: Beyza Betül Cihan