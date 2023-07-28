Haber: Beyza Betül Cihan

Genel Başkan Nevzat Duyar'ın Samsun görüşmelerinde bir araya geldiği Vali Zülkif Dağlı ve Yardımcısı Şevket Cinbir toplantıda, Karadeniz Bölgesi'nin kalkınması ve gelişmeler için hayata geçirilecek projeleri masaya yatırıldı.

Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu üyeleri, bölgedeki sivil toplumun sesi güçlü bir şekilde temsil ediyor. Yapılan ziyarette, Samsun Valisi ve yardımcısı ile birlikte samimi toplantı yapılacak gençlik projeleri de ele alındı.

Başkan Nevzat Duyar, Karadeniz'in potansiyellerini ortaya çıkaracak üremeyi hayata geçirme için bir araya gelmenin önemli olduğunu belirtti.

Samsun Valisi ise, ziyaretten duyulan memnuniyet dile, sivil toplumun kullanılmasının katkılarının bölge için büyük önem taşıdığının gökyüzünü çizdi. Bölgesel kalkınma ve sosyal projelerde işbirliği yapmayı, daha güçlü ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantı boyunca, savunma gereksinimleri ve ömür boyu hayata geçirilecek görevler masaya yatırıldı. Eğitim, sağlık, altyapı, çevre ve kültürel miras gibi çeşitli alanlarda yapılacak işlemlerle bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak hedeflendi.

Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu, işbirliği ve dayanışma ruhunu ön plana çıkararak, bölgedeki tüm parçaların katkılarıyla hayata geçirilecek, Karadeniz'in geleceği için önemli bir dönüm noktasını hedeflediğini vurguladı.

Ziyaretin sonunda, tüm birleştirme, gerçekleştirilecek çalıştırma için birlikte hareket etme sözü verdi ve el sıkıştı. Karadeniz Bölgesi'nin kalkınması ve güçlenmesi için önemli bir adım olan bu görüşme, sivil toplumun gücünün bir araya gelmesi için daha güçlü ve umut dolu bir gelecek için umut sözü verdi.