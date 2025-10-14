KAYSERI (AA) - Kayseri Şehir Hastanesi, hastaların ihtiyacını karşılamak ve tedavilerini daha kısa sürede yapmak amacıyla son teknoloji cihazlarla donatılıyor.

Görme bozukluğu sebebiyle gözlük kullanmak zorunda kalan hastalar, bu kapsamda alınan lazer cihazıyla klinikte tedavi edilerek, 1 gün sonra normal yaşamlarına devam edebiliyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, AA muhabirine, hastanenin bölgede önemli bir merkez olduğunu ve yaklaşık 2,5 milyon hastaya hitap ettiğini söyledi.

Hastanede 1100 hekimin, 5 bin personelle en ileri ve modern teknolojik gelişmelerle hastalara hizmet verdiğini anlatan Özcan, göz kliniği bölümünde de önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

'Hastalarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlamaktayız'

Özcan, göz kliniğinde 7 akademisyen, 23 uzman ve 18 asistanla aylık yaklaşık 30 bin hastaya hizmet verdiklerini, ayda ortalama 800 civarında katarakt cerrahisi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin en önde gelen göz kliniklerinden birisine sahip olduklarını vurgulayan Özcan, 'Kayseri Şehir Hastanesi olarak göz kliniğimizin hastalarımıza daha iyi hizmet vermesi amacıyla lazer teknolojisinin 3. jenerasyonu bir cihazı hastanemize yaklaşık bir ay önce kazandırdık. Bu cihaz yardımıyla Kayseri ve civar illerdeki hastalarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlamaktayız.' dedi.

'Klinik sonuçlarımız çok iyi'

Göz Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Ender Sırakaya ise dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon insanın görme kaybı yaşadığını belirtti.

Hastaların yaşadığı göz sorunlarını en aza indirmek amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Sırakaya, şunları kaydetti:

'Yaklaşık bir ay önce cihazı kullanmaya başladık. Bu cihaz 3. jenerasyon lazer teknolojisi sunuyor. Gözlerinde kırma kusuru ve göz yapıları uygun olan her hasta, muayene sonrasında kliniğimizde başarılı şekilde lazer ameliyatı olabilmekte, gözlüklerinden kurtulabilmekte. Bu konuda eğer bir problem yaşıyorsa hem Kayseri içerisinde hem çevre illerdeki hastalarımız bizlere başvurabilir ve teknolojinin son imkanından faydalanabilir.'

Sırakaya, bir ay içerisinde 60'a yakın hastanın tedavi edildiğini aktararak, 'Klinik sonuçlarımız çok iyi, hastaların konforu yüksek. Hemen birinci gün işlerine dönebiliyor.' dedi.





Muhabir: Ergün Haktanıyan