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89. dakikada Ackah'ın savunmanın arkasına havadan gönderdiği pasa koşu yapan Thiam kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ıskaladı. Thiam'dan seken topu kaleci Muslera kontrol etti.

47. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanın ilk metrelerinden savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa koşu yapan Cardoso'nun topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera, kapattığı köşeye yönelen meşin yuvarlağı uzanarak kontrol etti.

45+3. dakikada Oliveira'nın uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mertens kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu iyi kontrol edemeyince topu kaleci Bilal Bayazit topu kontrol etti.

30. dakikada seri paslarla Kayserispor yarı alanına yerleşen Galatasaray'da Mertens'in şık topuk pasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez sağ ayağı ile yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

24. dakikada rakip yarı alanda pas arası yapan Mertens, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden topa sert vurdu ama kaleci Bilal Bayazit üzerine gelen meşin yuvarlağı çeldi.

14. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Galatasaray savunmadan çıkmak isterken Kerem Aktürkoğlu'nun hatalı pasında top Gökhan Sazdağı'nda kaldı. Aynı oyuncunun topu birkaç metre sürdükten sonra uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak auta çıktı.

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