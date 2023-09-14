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Öte yandan E.Ç'nin cenazesi, otopsiden sonra yakınları tarafından Nevşehir'in Kozaklı ilçesine götürüldü.

Yaklaşık bir hafta önce ayrıldığı erkek arkadaşı G.Ç. tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen E.Ç'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi av tüfeğiyle ateş etti.

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