Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde sezona başlayan sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı. Ligin 5. haftası öncesinde Atan'ın takımdan ayrılması üzerine, sarı-kırmızılı ekip Recep Uçar'a emanet edildi.

Sezonun 5. haftasında göreve gelen Recep Uçar'la çıkışa geçen Kayseri temsilcisi, 15. haftada Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek 26 puanla 4. sıraya kadar yükseldi.

Sonraki hafta Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen Kayserispor, sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Galatasaray'a 2-1 ve son olarak da evinde dün İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste 6 maçta da sahadan mağlup ayrılarak puan cetvelinde 10. sıraya kadar geriledi. Bu periyotta kalesinde 16 gol gören Kayserispor, 6 gol atabildi.

Kayseri temsilcisi, bu süreçte, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği'ne evinde 2-1 yenilerek kupaya da veda etti.

Ayrıca, Kayserispor'un 3 puanı da Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından eksiklerini tamamlamadığı gerekçesiyle silindi.

Asya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası Kayserispor'a yaramadı

Uzun süredir maddi sorunlarla mücadele eden Kayserispor, devre arasında ve öncesinde yüksek maliyetli bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda kaldı.

İlk olarak Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, devre arasında ise takımın en golcü ismi Mame Thiam'ı kadrosunda tutamadı.

Kayserispor'un kötü gidişatındaki bir diğer etken ise 3 oyuncusunu yolladığı Asya Kupası ile Afrika Uluslar Kupası oldu.

Sarı-kırmızılı ekipten Julian Jeanvier ile Carlos Mane, Afrika Uluslar Kupası, Majid Hosseini ise Asya Kupası'nda ülke milli takımlarına katıldı.