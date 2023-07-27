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Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 2 ayda PKK'ya yapılan operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 2 ayda PKK'ya yapılan operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahale ediyor.

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