İSTANBUL- Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, açık hava etkinliklerinin ve kendimizi keşfederek iş ile özel yaşantımız arasındaki dengeyi sağlamanın psikolojik dayanıklılığımızı artırdığına dair bilgiler verdi.

Açık hava etkinlikleri ruhsal sağlık için önemli

Herkesin hayatında birtakım güçlüklerin olabileceğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Bu güçlükleri yaşarken psikolojik dayanıklılığı artırmak için de yapacağımız birçok etkinlik mevcut. Bu etkinlikler arasında en çok fayda sağlayanlar ise doğayla iç içe olabileceğimiz, bol oksijen ve güneşle temasta olduğumuz açık hava etkinlikleri. Böyle bir ortamda bulunmak insan olarak ruhsal sağlığımızı olumlu yönde etkiler. O halde yapılacak ilk şey, açık havaya çıkmak ve çevremizde düzenlenen açık hava etkinliklerini araştırarak onlara katılmak.” şeklinde konuştu.

Düzenli egzersiz, bedenimizin yanı sıra ruhumuza da iyi gelir

Açık hava etkinlikleri dışında düzenli fiziksel egzersiz yapılması gerektiğini belirten Candaş Demir, “Fiziksel egzersiz yapabilmek için mutlaka spor salonuna gidilmesi şart değil. Evde de egzersiz yapabilirsiniz ve daha güzeli ise açık havada yapabileceğiniz yürüyüşler olur. Bu aktiviteler de ruh sağlığımızı önemli düzeyde etkiler.” dedi.

İş ve özel yaşam arasında denge sağlamak gerek

Psikolojik dayanıklılığımızı artıran faktörlerden birinin de iş ve özel yaşantımız arasındaki dengeyi sağlamak olduğuna değinen Candaş Demir, “Bu iki yaşamın arasındaki dengeyi sağlayabilmek bizim elimizde. Bunu başarabilirsek psikolojik dayanıklılığımızı artıracak ve bizi olumlu yönde etkileyecek alanlardan birini elde etmiş olabiliriz. Örneğin bize iyi gelen aile üyelerimiz, arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle birlikte olmak bizim için birer artıdır. Bu etkinlikler de psikolojik dayanıklılığımızı artırır.” açıklamasında bulundu.

Kendimizi keşfetmek psikolojik dayanıklılığı artırır

Açık havada yapılan etkinlikler, düzenli egzersiz ve sevdiklerimizle vakit geçirmenin yanı sıra kendimizi keşfetmemiz gerektiğinin altını çizen Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Keşif yolculuğunda kendimize sormamız gereken bazı sorular vardır. Bunlar, ‘bana ne iyi geliyor, hobilerim neler, bana iyi hissettiren kişiler ve ortamlar neler, kişisel alanım ne?’dir. Bu soruların cevaplarını bulmamız kendimizi keşfetmemiz için elzemdir. Bunları bulmak için biraz deneme yanılma yapmış olabiliriz. Bu deneme yanılma yolunu çocukluk çağında da yapmış olabiliriz, yetişkinlik çağında da gerçekleştirebiliriz. Yaş keşif için bir engel değildir. Böylece hangi yaşta olursa olsun şayet kendimizi bilirsek daha iyi bir ruh sağlığına sahip olabiliriz.” diyerek sözlerini tamamladı.

HABER: METE YILMAZ