Eskişehir

Ermenistan'ın beklenenin aksine grupta gayet iyi performans sergileyen ve güzel oynayan bir takım olduğunu anlatan Kerem, "İlk maçta ben gol attım ama önemli olan golden sonra birlikte sevindik ve kazandık. Zorlu maçlardan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Yarın da güzel futbolla taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz." dedi.

Yarınki karşılaşmayı final olarak görüp görmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Kerem, "Jenerasyon, istek ve kalite olarak gruptan çıkmayı hak ediyoruz. Çok iyi ve kaliteli insanlardan oluşan bir ekibiz. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyoruz. Ermenistan'ın fikstürü zor ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Bu maçın ne kadar zor olabileceğinin bilincindeyiz. Böyle maçlardan galibiyetle çıkacak kaliteye sahibiz. Yarınki maçta da inşallah gülen taraf biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın oyuncu havuzunun geniş, güzel ve kaliteli olduğunu vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, eksiklerinin olduğunu ama bunun desteklerle giderilebileceğini kaydetti.

AA