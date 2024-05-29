Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan gönüllü mobil ekip, öğretmenlerinin de desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin evlerinin elektrik, su tesisatı, kapı ve pencere bakımını yapıyor.

Tekye Mahallesi'nde 80 yaşındaki Ahmet Fahri Gökçek'in evine giden öğrenciler, evin elektrik tesisatını yeniledi ve mobilyaların tadilatını yaptı.

"Devletimizin ailelerin yanında olması onları mutlu ediyor"

Tadilatı yapılan eve gelerek öğrencilerin çalışmalarını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "Ben de Varım Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi 5 ailenin evini yenilediklerini belirtti.

Proje sayesinde öğrencilerin hem yeteneklerini geliştirdiğini hem de sorumluluk duygusuyla topluma katkı sağladığını dile getiren Altay, meslek liselerini tercih edecek gençlerin sayısının artmasını istediklerini kaydetti.

Altay, "Özellikle eleman temini konusunda meslek liselerimizi önemsiyor, öğrencilerimizi meslek liselerine davet ediyoruz. Bu projede emek verenlere teşekkür ediyor, Bakanlığımıza güzel projeler için şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

Okulda öğrendiklerini alanda uyguluyorlar

Elektronik bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Cuma Avcı, bugüne kadar birçok eve giderek ailelerin evlerinde ihtiyaç duyulan tadilatları yaptıklarını söyledi.

Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Avcı, "Ailelere elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Elektrik, mobilya işlerini yapıyoruz. Bu sayede kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Okulda öğrendiklerimizi burada pratiğe çevirirken ailelere de yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Okulun Elektrik Bölümü Öğretmeni Mustafa Yakar da öğrencilerin bir yandan derslerini alanda uygulayarak tecrübe edindiğini diğer yandan da ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu kaydetti.

Evi onarılan Ahmet Fahri Gökçek ise eskiyen elektrik tesisatını yenileyen ve tadilat yapan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.