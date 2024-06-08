Sınava girmek için Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesine gelen bir öğrenci sınava dakikalar kala kimliğini unuttuğunu fark etti.

Panik halde polislerden yardım isteyen öğrenciyi Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosiklete bindirildi.

Evinden alınan kimlikle öğrenci, sınav yapılacak binaların kapılarının kapanmasına kısa bir sürer kala sınav salonuna yetiştirildi.

Geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ise panik halinde yunus polislerinden yardım istedi.

Motosiklete bindirilen 2 öğrenci Mühendislik Fakültesindeki sınav salonuna yetiştirildi.

Sınava yetişen öğrenciler, Yunuslar'a, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ekiplere teşekkür etti.