İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Pehlivanköy ilçesine bağlı Kumköy köyünde 2022-2023 Tarımsal Sulama Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, üreticileri suların etkin kullanımı ve damla sulama yöntemlerini anlattı.

Aksoy, kuraklığa karşı suların buharlaşmasına engel olmak adına kurulması mümkün yerlerde damla sulama yöntemlerinin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Bitkilerin büyüme mevsimi boyunca kök bölgesinin nemli olması gerektiğini belirten Aksoy, bitki gelişimi açısından çok önemli olduğu için gereğinden az ya da çok toprak neminin genellikle verim azalmasına neden olduğunu kaydetti.

Damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Aksoy, "Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tedbirlerin de alınması elzem olmuştur. Üreticilerimiz su etkin kullanmalıdır. Vahşi sulamadan kaçınarak damla sulama yöntemiyle hem verimi arttırabilir, hem de su tasarrufu sağlanabilir. Bu doğrultuda tüm üreticilerimize büyük görev düşmektedir." diye konuştu.

Eğitimde etkin su kullanımı için damla sulamanın avantajları anlatılarak, üreticilerin sorunları dinlendi.

AA