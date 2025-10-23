KIRKLARELI (AA) - Lüleburgaz Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi sorumlusu hemşire Aylin Kümüş, geçen yıl hastalara moral vermek amacıyla etkinlikler düzenlemeye karar verdi.

Kümüş ve ekip arkadaşları, 10 ay önce servisin bulunduğu kattaki balkonu film gösterimleri için düzenledi.

'Günebakan Balkon' adı verilen alanda haftada bir gün film gösterimi yapılıyor, hasta ve hasta yakınları beyaz perdede sinema keyfi yaşıyor.

Bazı hastalar balkona tekerlekli sandalyeleriyle gelirken, yatağa bağımlı hastalar ise sağlık çalışanları tarafından tekerlekli yataklarıyla balkona getiriliyor.

Hasta ve hasta yakınlarına diyetlerine uygun olarak hazırlanmış patlamış mısır, çay ve kahve ikramında bulunuluyor.

'En azından bir nefes almalarına sebep oluyor'

Palyatif Bakım Servisi sorumlusu hemşire Aylin Kümüş, AA muhabirine, sağlık çalışanları olarak hasta ve hasta yakınlarına gece gündüz demeden hizmet ettiklerini söyledi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde 28 yatakla palyatif servis hizmeti verdiklerini belirten Kümüş, hastaların moralini yüksek tutmak için çalıştıklarını ifade etti.

Hastalar için servisin balkonunda oluşturdukları alanda sinema geceleri düzenlediklerini dile getiren Kümüş, şunları kaydetti:

'Bu etkinlik, en azından bir nefes almalarını, hastanede olduklarını bir an için unutmalarını sağlıyor. Palyatif serviste hasta ve hasta yakınlarımıza medikal destek vermek, onların yanlarında olabilmek, onlara her anlamda destek olabilmek çok önemli. Burada biz hastalarımıza medikal desteğin yanında psikolojik, sosyolojik ve manevi anlamda destek sağlıyoruz. Yalnız olmadıklarını, onlar gibi bir sürü insanın aynı dertlerle baş ettiklerini, baş etmeye çalıştıklarını görüyorlar, onlar için motivasyon kaynağı oluyor, birbirlerine destek oluyorlar, birbirleriyle dertleşiyorlar.'

Her hafta etkinlikler düzenlediklerini anlatan Kümüş, bu sayede insanların en zor günlerinde yanlarında olduklarını söyledi.

'Hastalar üzerindeki etkisi inanılmaz'

Kümüş, etkinliğin hastalar üzerindeki etkisinin çok iyi olduğuna dikkati çekti.

Hasta ve hasta yakınlarına ev ortamı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Kümüş, şöyle devam etti:

'Hastalar üzerindeki etkisi inanılmaz. Kanser hastalarını biz burada aileleriyle misafir ediyoruz. Ağrıyı yönetebilmek onlarda çok önemli. Ağrı bizim ilk problemimiz. Hastaların evde baş edemedikleri şeylerden en önemlisi ağrı. Böyle bir klinik olmadığı zaman maalesef her gece acile gitmek zorunda kalıyorlar bazı ağrı kesicileri alabilmek için, bulantıları oluyor. Biz bu semptomatik tedavileri yerine getiriyoruz. Aynı zamanda ev konforlarını burada sağlamış oluyoruz. Burada mutfakları var, çok amaçlı salonları var, her türlü imkanı elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz.'

'Allah bin kere razı olsun'

Tedavi gören Beytullah Kırcali (56) ise sinema etkinliklerinin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 18 yıldır diyaliz hastası olduğunu ve zaman zaman hastanede tedavi görmek zorunda kaldığını anlatan Kırcali, 'Allah bin kere razı olsun buradaki hemşirelerden, doktorlardan, hasta bakıcılardan. Bu tür etkinliklerle hastaların morali yükseliyor. Ben bugün 5.30 gibi diyalizden geldim. Biraz kötüydüm ama buraya gelince, bunları görünce daha çok heyecanım arttı.' diye konuştu.

Hasta yakını Kevser Kurt da kayınvalidesinin 10 aydır kanser tedavisi gördüğünü, hasta ve hasta yakınlarının etkinliklerle moral bulduğunu kaydetti.

Muhabir: Özgün Tiran