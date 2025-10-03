ANKARA (AA) - Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 18 Eylül'de Kocaeli'nin Kefken açıklarında karaya oturan RAPID isimli gemiye yönelik müdahale sürecine ilişkin bilgi verdi.

Bartın'dan Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na 2 bin 135 ton alçı taşı taşıyan 81,6 metrelik geminin, fırtına ve 2,5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle rotasından çıktığını belirten Uraloğlu, geminin karaya oturduğu ihbarının 18 Eylül saat 05.34'te alındığını ifade etti.

Uraloğlu, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı deniz unsurlarını derhal bölgeye sevk ettiklerini aktararak, Kefken Liman Başkanı'nın da olay yeri koordinatörü olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Mürettebatın güvenliği için hızlı şekilde harekete geçtiklerini vurgulayan Uraloğlu, 'Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter saat 07.00'de bölgeye intikal etti. Saat 10.24'te 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 7 mürettebat güvenle tahliye edildi. Can kaybı yaşanmadan süreci başarıyla tamamladık.' değerlendirmesinde bulundu.

'Gemide ağır hasarlar belirledik'

Uraloğlu, gemide yapılan sualtı incelemelerine de değinerek, 'İskele tarafında baş kısma yakın bölümde 4 metrelik yırtık, makine dairesinin alt tarafına gelen kısımlarda ezikler ve göçükler, dümen ve pervane aksamında ağır hasarlar belirledik.' bilgisini paylaştı.

Geminin seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından risk taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, Kefken Liman Başkanlığı koordinasyonunda yakıt sızıntısı olmaması için geminin etrafının bariyerle çevrildiğini hatırlattı.

Uraloğlu, böylece olası risklere karşı her türlü önlemin alındığını bildirerek, 'Gemi bulunduğu yerden en kısa sürede, sorumlu taraflar olan gemi donatanı ve gemi sigortacısı tarafından kaldırılarak deniz emniyeti süratle sağlanacaktır.' ifadesini kullandı.

Operasyonun en kritik bölümünün yakıt tahliyesi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

'30 Eylül günü yakıt ve yağ tahliyesine başladık. 1 Ekim itibarıyla operasyon tamamlandı. Gemiden toplam 35 metreküp yakıtı güvenle tahliye ettik. Sürecin hiçbir aşamasında denize sızıntı olmadı.'

Muhabir: Mertkan Oruç