Kocaeli Derince Limanı evkiinde bir patlama meydana geldi.Patlamanın Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda meydana geldiği öğrenildi.

Bölgede yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.

Derince Belediye Başkanı Zeki aygün, patlamada 4 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Edinilen bilgiye göre buğday silolarından birinin patladığı öğrenildi. Geminin o noktada buğday alırken patlamanın gerçekleştiği düşünüyor.

Vali Seddar Yavuz, TMO silolarında patlama yaşandığının iletildiğini belirterek, "Bütün arama kurtarma ekiplerini yönlendirdik. Yaralılar olduğu yönünde bilgi var. Ben de bölgeye seyir halindeyim." dedi.

Olay yerine giden çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibinin çalışmaları devam ediyor.

HABER:METE YILMAZ