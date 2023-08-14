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Patlamada yaralananlardan 4'ünün tedavisi ise sürüyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlama da yaralananlardan Elif Dayıoğlu, kentte tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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