Giresun

İstanbul'da İETT'de iş makinesi operatörü olarak çalışan Patan, 1989 yılında emekli olduktan sonra memleketi Çanakçı ilçesine bağlı Doğanköy'e döndü.

Kemençe yapımını öğrenen Patan, zamanla bu işte usta oldu. Patan, düğünlerde kemençe çalıp türküler de söylüyor.

Yörede ürettiği kemençeler ve söylediği türkülerle tanınan 79 yaşındaki Ziya Patan, yaşı dolayısıyla artık az sayıda kemençe üretebiliyor.

Patan, emekliliğinin ardından boşluğa düşmemek için kemençe yapımını öğrendiğini söyledi.

Kemençe yapımında başarılı olduğunu ve ürettiği kemençelerin beğenildiğini anlatan Patan, birçok sanatçıya kemençe yaptığını kaydetti.

Patan, kemençe yapımının incelik isteyen bir iş olduğunu ifade ederek, "Ağacı iskarpela ile oyuyorum yani makine kullanmıyorum, şu an bir çok kişi makine kullanıyor ama ben elde yapıyorum. Kemençenin elde yapılanı meşhur. Bize bu işi öğretenler ağacı vurarak işlemenin kemençeye fark kattığını, ağacı sıkıştırdığını söylemişlerdi." dedi.

"En güzel kemençe ardıç ağacından yapılır"

En güzel kemençenin ardıç ağacından yapıldığını belirten Patan, "Erik ağacından da olur, erik ağacının siyah kısmı olacak, budaksız, güzel kemençe olur. Diğer ağaçlardan da kemençe yapılır ama istenilen sesi vermez, farklı bir sesi olur." diye konuştu.

Kemençenin Karadeniz'in önemli bir enstrümanı olduğunu dile getiren Patan, Görele'nin de bir numaralı enstrümanı olduğunun altını çizdi.

Patan, Katip Şadi gibi Göreleli birçok önemli kemençe sanatçısının bölgede yetiştiğini anımsatarak, kemençenin Görele'de bir yaşam biçimi olduğunu dile getirdi.

Yıllar önce söylediği türkülerle çıkardığı ilk kasetinin adının "İnişdibi Yolları" olduğunu belirten Patan, "İlk kasette tutuldum, ses sanatçılığına çok hevesliydim, yeterli sesim de varmış. Düğünlerde, toplantılarda türküler söyledik. Hem kemençe yaptım hem de söyledim." ifadelerini kullandı.

AA