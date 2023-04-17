İSTANBUL - Ramazan ayının son günlerinde tüm birimleriyle bayram hazırlıklarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, cami ve cemevlerinde detaylı bir temizlik çalışması başlattı. İlçe genelinde de periyodik olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarına hız veren ekipler, cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Evde bakım yüzleri güldürüyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde bakım hizmetiyle 65 yaş üstü yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan, özel gereksinimleri dolayısıyla gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşların yüzünü güldürüyor. Hizmet kapsamında vatandaşlara kişisel bakım ve kuaförlüğün yanı sıra ev temizliği, küçük onarım, tamirat, tadilat desteği veriliyor.

Mezarlıklar, bayram ziyaretine hazırlanıyor

Küçükçekmece’de bayram öncesi mezarlıklarda da temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler, vatandaşların arife ve bayram günleri yapacakları kabir ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için çevre düzenlemesi yaparak mezarlıkları ziyaretlere hazır hale getirdi. Küçükçekmece Belediyesi, arefe günü boyunca kentteki 5 mezarlık için ilçe içerisinde ücretsiz servis hizmeti de sunacak. Arife günü Halkalı Marmaray, Sefaköy Metrobüs, Mehmet Akif Mahalle Muhtarlığı önünden ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

HABER: ERCAN AYDIN