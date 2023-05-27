İSTANBUL - İşlem hacmine göre dünyanın ikinci kripto borsası ve Web3 ekosisteminin geleceğini inşa etmede öncü rol oynayan teknoloji şirketi OKX ile dünyanın en büyük grafik platformu ve sosyal alım satım ağı TradingView, ortak bir açıklama yaparak kullanıcıların, TradingView uygulaması üzerinden OKX’in spot ve vadeli ürünleriyle alım satım yapmalarını mümkün kılan yeni bir mobil uygulama entegrasyonu gerçekleştirdiklerini duyurdu. Uygulama entegrasyonu aktif olarak hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor.



OKX ve TradingView ortaklığının daha da güçlendirilmesiyle kullanıcılara daha kolay, hızlı ve kullanıcı dostu bir alım satım deneyimi sunulması amaçlanıyor. OKX kullanıcıları artık hesaplarını TradingView’in masaüstü uygulaması, web sürümü ve mobil uygulamasına bağlayarak platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor. Bu entegrasyonun sunduğu benzersiz avantajlardan bir diğeri de OKX kullanıcıları, mobil uygulamadaki TradingView grafikleri aracılığıyla doğrudan OKX’in spot ve vadeli piyasalarındaki kripto ürünleriyle alım satım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda her yerden mevcut işlemlerini değiştirip yönetebiliyor.

“Bu entegrasyon, kullanıcıların alım satım deneyimini daha da iyileştirecek”

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan OKX’in Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai, “Kullanıcılarımızın mobil uygulamadaki TradingView grafikleri aracılığıyla her yerden hem spot hem de vadeli işlemler yapabilme kolaylığından yararlandıklarını görmekten heyecan duyuyoruz. Daha fazla esneklik ve kolaylık sunarak tüm yatırımcıların, dünyanın önde gelen grafik platformu aracılığıyla OKX’de alım satım yapmalarını mümkün kılan bu entegrasyon, kullanıcıların alım satım deneyimini daha da iyileştirecek.” ifadelerini kullandı.



Ayrıca, OKX ile ortaklıklarını güçlendirmekten dolayı heyecan duyduklarını ifade eden TradingView Genel Müdürü Pierce Crosby ise şunları kaydetti: “Bu entegrasyon, OKX kullanıcılarına TradingView’in gelişmiş grafik ve teknik analiz araçlarına kolayca erişmenin yanı sıra doğrudan grafiklerimiz aracılığıyla hem spot hem de vadeli işlem piyasalarında kolayca kripto alım satım işlemleri gerçekleştirme olanağı sunuyor. OKX ve TradingView olarak ortak bir amacı paylaşıyor, bu hedef doğrultusunda dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara güç vermek adına çalışıyoruz. Bu iş birliğinin, kullanıcıların daha kolay ve güvenle işlem yapabilmelerini sağlayacak olmasından dolayı çok mutluyuz.”

“Kullanıcılar, iki ay boyunca işlem ücreti ödemeden alım satım yapma ayrıcalığından yararlanabiliyor”



Bu duyuru, OKX’in “İki Ay Boyunca Sıfır Ücret” promosyonunu başlatmasının hemen ardından geldi. Bu kampanya ile OKX’e kaydolup KYC doğrulamasını tamamladıktan sonra hesaplarını TradingView’e bağlayan yeni kullanıcılar, iki ay boyunca işlem ücreti ödemeden alım satım yapma ayrıcalığından yararlanabiliyor. 260’tan fazla kripto para birimini TradingView’in 50 milyon kullanıcısına doğrudan erişilebilir hâle getiren OKX ve TradingView ortaklığı, 19 Temmuz 2022’de gerçekleşmişti.

HABER: METE YILMAZ