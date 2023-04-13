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"10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'ta başlayacak

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini ve eserlerini konuk eden "10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", 26 Mayıs'ta başlayacak.

13 Nisan 2023 Perşembe 16:55
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"10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'ta başlayacak

İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının yanı sıra Türk Hava Yollarının katkılarıyla düzenleniyor.

Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası ve Evim Mobilya'nın da desteklediği festivalde Devlet Tiyatroları, İBB Şehir Tiyatroları ve birçok özel tiyatro tarafından sahneye konulması planlanan 25 oyun, seyirciyle buluşacak.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Devlet Tiyatroları Başrejisörü Bengisu Gürbüzer Doğru, oyuncu Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Zihni Göktay, Hikmet Körmükçü, Hüseyin Avni Danyal, Başak Daşman, Kerem Atabeyoğlu, Almila Uluer Atabeyoğlu, Sumru Yavrucuk, Deniz Çakır, Ebru Aykaç, Özgür Kaymak, Ali Yoğurtçuoğlu, Gün Koper, Birol Güven, Güray Dinçol, Pınar Akkuzu, Gülden Arsal, Ergin Düzgün ve Serpil Erdem festivale konuk olacak sanatçılar arasında yer alıyor.

"Bu festivalin hepimize iyi geleceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, şunları kaydetti:

"Tiyatro Frankfurt olarak, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı ve festivalin 10. yılına özel bir program hazırlayarak, bu önemli günleri görkemli bir şekilde kutlayacağız. Sanatın gücüne ve bu festivalin hepimize iyi geleceğine inanıyoruz. Hasret sona eriyor. Tiyatroseverleri bir araya getirecek olan bu festival, ekip arkadaşlarımla birlikte yaptığımız uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olarak gerçekleştirildi. Şahane bir festival oldu. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Frankfurt Belediyesi Meclis Başkanı Hilime Arslaner ve Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın himayesinde gerçekleştirilecek festivalde, "Uçurtmanın Kuyruğu", "Gidiş Dönüş Moskova", "Bir Gün Ayakkabımın Teki", "Günebakan Cam Kırıkları", "Nöro Beyin Showu" "Salonun Altında", "Kelepçe Kullanma Kılavuzu", "Eyvah Nadir" ve "Tavla'da Son Dans" oyunları sahnelenecek.

Oyunlarla ilişkin detaylı bilgiye "tiyatrofrankfurt.com" adresinden ulaşılabilecek. Festival 4 Haziran'da sona erecek.

AA

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