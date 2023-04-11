Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.096,22
ALTIN
1.239,38
DOLAR
19,29
STERLİN
24,00
EURO
21,07
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

19. Akbank Kısa Film Festivali ‘YARIŞMA FİLMLERİ’ Açıklandı

Kısa filmlerin yapımına özendirmek, bu alanda yeni yapımları teşvik etmek ve ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları destelemek amacıyla, 19 yıldır her yaştan sanatseveri kapsayan bir festival kültürü yaratan Akbank Kısa Film Festivali’nin yarışma filmleri açıklandı.

11 Nisan 2023 Salı 16:52
0 Okunma
19. Akbank Kısa Film Festivali ‘YARIŞMA FİLMLERİ’ Açıklandı

İSTANBUL- Yeni tarihleri 2-12 Mayıs 2023 olarak duyurulan 19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışmaları’nın finalist filmleri belli oldu. Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan; bu yıl hem Akbank Sanat binasında hem de çevrimiçi olarak düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2237 kısa film başvurdu.

Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü’ne katılan eserler arasından 14 film ve ‘Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü’ başvuruları arasından seçilen 15 film ‘En İyi Film Ödülü’ için yarışmaya hak kazandı. Ayrıca 20 yaş altı yönetmenlere yönelik yapılan ‘Genç Bakışlar’ yarışma bölümünde ise 6 film finalist olarak belirlendi.

En İyi Film’ olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; Ulusal kategoride 50 bin TL, uluslararası kategoride ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek. Genç Bakışlar bölümünün kazanan yönetmeni ise 15 bin TL ile ödüllendirilecek.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paris'te Türk keman virtüözü Elçi-Özsoy depremzede çocuklar için sahneye çıktı
Paris'te Türk keman virtüözü Elçi-Özsoy depremzede çocuklar için sahneye çıktı
Oynadığım hiçbir filmi festivale göndermedim
Oynadığım hiçbir filmi festivale göndermedim
Bursa'da evlerin arasından kurtarılan Aşık Yunus Türbesi'nde çevre düzenlemesi tamamlandı
Bursa'da evlerin arasından kurtarılan Aşık Yunus Türbesi'nde çevre düzenlemesi tamamlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans