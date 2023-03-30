“1923” müzikali 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda prömiyer yapacak

İSTANBUL- Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin desteğiyle Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan 1923 müzikali Türkiye tiyatro tarihinin en büyük ve en kapsamlı yerli müzikal projelerinden biri olarak sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müzikal aynı zamanda ışık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliğini de taşıyor. 1923 müzikali, bir buçuk sene süren hazırlık sürecinin ardından prömiyerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Askıda Ne Var iş birliği ile öğrencileri ücretsiz ağırlayarak Zorlu PSM’de gerçekleştirecek ve sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Müzikalin 24 ve 25 Nisan’daki gösterimlerinin biletleri ise 27 Mart’tan itibaren satışa sunulacak.

HABER: BURHAN AKDAĞ