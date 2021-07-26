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2 bin 200 yıllık antik tiyatronun restorasyonu tamamlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:09
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2 bin 200 yıllık antik tiyatronun restorasyonu tamamlandı

DENİZLİ - Denizli'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 50 kişilik ekiple 2 yıllık çalışmanın ardından ayağa kaldırılan 15 bin kişilik tiyatronun açılışı ise kısa süre sonra yapılacak.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in başkanlığındaki ekip tarafından 2019 yılında başlanan antik tiyatronun restorasyon çalışmaları tamamlandı. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya'daki antik tiyatro, bin 600 yıl sonra, yoğun bir çalışmanın ardından ayağa kaldırıldı.

SON TAŞI ŞİMŞEK KOYDU

Antik kentte, milattan önce 2’nci yüzyılda yapılan 15 bin kişilik antik tiyatroda yürütülen restorasyon çalışmalarında son taşı da kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek koydu ve yaşadıkları mutluluğu ifade etti. Antik tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmayı başardıklarını belirten Şimşek, "Tiyatroda Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği katkılarla, 10 akademisyen, 1 uzman mimar, 12 arkeolog, 4 restoratör ve 20 usta tarafından orijinalliği korunarak çalışmaları tamamladık. Antik kentte uzun yıllar sürecek işleri 15-16 yılda yapmayı başardık. 2 yıl içinde de antik tiyatroyu aslına uygun hale getirdik. Bu kadar kısa bir sürede projeyi hayata geçirmenin mutluğunu yaşıyoruz. Uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguladık. Bu, dünya tarihinde bu kadar kısa sürede restorasyonu tamamlanan en büyük projedir. Herkese hayırlı olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2 Bin 200 Yıllık Antik TiyatroRestorasyon
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