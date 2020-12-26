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2020’nin en çok dinlenen sanatçıları belli oldu

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy, 2020 yılının en çok dinlenen sanatçılarını açıkladı. Müslüm Gürses, Tarkan ve Ebru Gündeş yılın en çok dinlenen isimleri oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Aralık 2020 Cumartesi 11:25
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2020’nin en çok dinlenen sanatçıları belli oldu

Platformda en fazla Zeynep Bastık ve Mustafa Sandal’ın ‘Mod’ isimli düeti ve Sura İskenderli’nin ‘Bir Daha Yak’ isimli parçası dinlendi. Kullanıcıların en sevdiği şarkılar ‘Uslanmıyor Bu’, ‘Dolunay’ ve ‘Cennetten Çiçek’ olurken en fazla ‘Ben de Yoluma Giderim’ ve ‘Unutulacak Dünler’ paylaşıldı. 2020 yılının en fazla aratılan isimleri ise Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu oldu. Platformun en çok dinlenen ve aratılan isimleri arasında Müslüm Gürses, Sezen Aksu ve Ahmet Kaya yer aldı. Her zevke uygun şarkılardan oluşan geniş bir arşive sahip olan fizy’de 2020 yılının en fazla dinlenenleri ise Zeynep Bastık’ın ‘Uslanmıyor Bu’ parçası ve Mustafa Sandal i beraber seslendirdiği ‘Mod’ düeti oldu. Azerbaycan asıllı şarkıcı Sura İskenderli’nin ‘Bir Daha Yak’ isimli parçası da en fazla dinlenenler arasında yer aldı.

Platformda 2020 yılının en çok beğeni toplayan ve paylaşılan parçası Zeynep Bastık’tan ‘Uslanmıyor Bu’ olurken Enes Batur’dan ‘Dolunay’ ve Zehra’nın ‘Cennetten Çiçek’ de en fazla beğenilen parçalardan oldu. Platformda en fazla paylaşılan şarkılar arasında ise Sezen Aksu’nun ‘Ben de Yoluma Giderim’ ve Gazapizm tarafından seslendirilen ‘Unutulacak Dünler’ yer aldı.

"2020’DE EN ÇOK RAP DİNLENDİ"

fizy kullanıcıları 2020 yılında en fazla; rap, pop, arabesk, oldies ve yöresel kategorileri dinledi. 35 milyondan fazla şarkıyla beraber özenle oluşturulan listeler arasında en çok ‘Karışık Kaset’, ‘Top 50 Yerli’, ‘Haftalık Keşif’, ‘Timeline’, ‘Top 50 Yabancı’, ‘Günün Listesi’, ‘En Yeniler (Yerli)’, ‘fizy pop’, ‘En Yeniler (Yabancı)’, ‘#EvdeHayatVar pop’, ‘Pop Kış’, ‘fizy Rap’, ‘Yeni Nesil Pop’,’#EvdeHayatVar rap’ ve ‘Atarlı Şarkılar’ dinlendi. 2020 yılında fizy’i tercih eden müziksever şehirler arasında Ankara başta yer alırken, onu sırasıyla İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Bursa, Antalya, Gaziantep ve Kayseri takip etti.

"ESKİLER DE UNUTULMADI"

2020 yılında en çok Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve İbrahim Tatlıses gibi Türk müziğinin eskimeyen isimlerini dinledi. Bu isimleri 2020’de yaptıkları başarılı çalışmalarla Zeynep Bastık, Bilal Sonses, Oğuzhan Koç ve Sura İskenderli takip etti. Ayrıca platformda rap müziği denince akıllara gelen ilk isimlerden Gazapizm ve Sagopa Kajmer de en fazla dinlenen 10 isim arasında yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2020SanatSanatçıMüzikMüslüm GürsesTarkanEbru GündeşSezen Aksu
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