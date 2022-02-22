2022 ALTIN KALEMLER İLKBAHAR PLAKET ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLANDI

Gemlik Haber Gazetesinin manevi destekleriyle yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere 2022 Altın Kalemler Plaket Ödüllü Şiir Yarışması sonuçlanmış olup, puanlar yeminli Jüri üyeleri ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından onaylanarak dereceye giren şairlerimizin listesi aşağıda yayınlanmıştır
YEMEKLİ BASIN EŞLİĞİNDE ÖDÜL TÖRENİ BURSA GEMLİK'TE
Mart 2022 tarihinde Gemlik ilçesinde basının huzurunda yapacağımız ödül dağıtım töreninde listede isimleri yazılı şairlerimizin katılarak ödüllerini almalarını, beraberinde kaç kişi ile katılacağının rezerve açısından 0 536 316 37 62 numaralı telefondan Komite Başkanı Hasan Azkıran'a bildirilerek isimlerini yazdırmalarını rica olunur
ÖDÜL TÖRENİNE KATILAMAYANLARA PLAKETLERİ ADRESLERİNE GÖNDERİLECEKTİR
2022 Altın Kalemler Şiir Yarışmasına katılan değerli şairlerimiz ödül törenine gelemediği taktirde plaketleri adreslerine PTT Kargo ile gönderilecektir
Şiir yarışmasına katılan seçkin şairlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.
2022 Altın Kalemler
Plaket Ödüllü Şiir Yarışması
Jüri Başkanı
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48