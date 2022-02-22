2022 ALTIN KALEMLER İLKBAHAR PLAKET ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLANDI

Gemlik Haber Gazetesinin manevi destekleriyle yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere 2022 Altın Kalemler Plaket Ödüllü Şiir Yarışması sonuçlanmış olup, puanlar yeminli Jüri üyeleri ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından onaylanarak dereceye giren şairlerimizin listesi aşağıda yayınlanmıştır

YEMEKLİ BASIN EŞLİĞİNDE ÖDÜL TÖRENİ BURSA GEMLİK'TE

Mart 2022 tarihinde Gemlik ilçesinde basının huzurunda yapacağımız ödül dağıtım töreninde listede isimleri yazılı şairlerimizin katılarak ödüllerini almalarını, beraberinde kaç kişi ile katılacağının rezerve açısından 0 536 316 37 62 numaralı telefondan Komite Başkanı Hasan Azkıran'a bildirilerek isimlerini yazdırmalarını rica olunur

ÖDÜL TÖRENİNE KATILAMAYANLARA PLAKETLERİ ADRESLERİNE GÖNDERİLECEKTİR

2022 Altın Kalemler Şiir Yarışmasına katılan değerli şairlerimiz ödül törenine gelemediği taktirde plaketleri adreslerine PTT Kargo ile gönderilecektir

Şiir yarışmasına katılan seçkin şairlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

2022 Altın Kalemler

Plaket Ödüllü Şiir Yarışması

Jüri Başkanı

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48