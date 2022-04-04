2022 ALTIN KALEMLER İLKBAHAR ŞİİR YARIŞMASI JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU’NA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Gemlik Haber Gazetesinin manevi destekleriyle yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere 2022 Altın Kalemler Plaket Ödüllü Şiir Yarışması sonuçlanmış olup, puanlar yeminli Jüri üyeleri ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından onaylandı

YEMEKLİ BASIN EŞLİĞİNDE ÖDÜL TÖRENİ BURSA GEMLİK'TE

2022 Altın Kalemler Şiir Yarışması Ödül Töreni 26 Mart 2022 Cumartesi günü 13:00 – 18:00 saatleri arasında Gemlik ilçesinde basın ve İlçe Kaymakamının huzurlarında yemekli ve şiirli nezih bir ortamda ödülleri sahiplerini buldu.

PLAKETLER KARGODA GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI!

Ödül törenine katılamayan şairlerimizin plaketleri PTT Kargo ile gönderilmeye başlandı.

JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU'NA TEBRİK, TAKDİR ve TEŞEKKÜR

Şiir yarışmasında ‘’ Yeminli Jüri Başkanı ‘’ olarak üstlendiği ulvi görevde göstermiş olduğu başarıdan dolayı Nihat İlikcioğlu’na tebrik, takdir ve teşekkür plaketi takdim edildi...

2022 Altın Kalemler Şiir Yarışması

Jüri Başkanı

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

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Tel. 0 532 764 44 48