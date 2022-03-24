2022 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI YEMEKLİ ÖDÜL TÖREN YERİ ve TARİHİ JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU AÇIKLADI

Gemlik Haber Gazetesi'nin manevi destekleriyle Yurt içi ve yurt dışında olmak üzere 2022 yılı İlkbahar Altın Kalemler Plaket Ödüllü şiir yarışmamız sonuçlanmış olup, tarih ve saati belirtilen adreste, Görsel /Canlı ve yazılı basının da eşliğinde uygulanacak yemekli ödül töreni rezervasyon için katılıp katılmayacağınızı veya kaç kişi ile katılacağınızı bildirmenizi ve ayrıca yanınızda getireceğiniz kişi ya da kişilerin ( kişi başı) sadece 70.00 TL ödeyecektir

ŞİİR SUNUMU

Her katılan şairler ödülünü alırken yarışmaya göndermiş olduğu şiirlerinide ödül töreninde okuyacak olup hazırlıklı gelmeniz rica olunur

Törene katılıp katılamayacağınızı Komite Başkanı Hasan Azkıran' ı 0536 316 37 62 numaralı telefondan bildirmeniz gerekmektedir

ÖDÜL TÖRENİ ADRES

Çiftlik Kasap Izgara Salonu

Eşref Dinçer Mahallesi

Dereler Sok.No. 9/A Gemlik

TARİH: 26 MART 2022 CUMARTESİ

SAAT : 13.00 – 18.00

2022 Altın Kalemler

Şiir Yarışması

Jüri Başkanı

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48