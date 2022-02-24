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2022 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI YEMEKLİ ÖDÜL TÖRENİ BİLGİLENDİRİLMESİ                 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Şubat 2022 Perşembe 11:19
2022 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI YEMEKLİ ÖDÜL TÖRENİ BİLGİLENDİRİLMESİ                 

Gemlik Haber Gazetesi'nin manevi destekleriyle Yurt içi ve yurt dışında olmak üzere 2022 yılı İlkbahar Altın Kalemler Plaket Ödüllü şiir yarışmamız sonuçlanmış olup, tarih ve saati belirtilen adreste, Görsel /Canlı  ve yazılı basının da eşliğinde uygulanacak yemekli ödül töreni rezervasyon için katılıp katılmayacağınızı veya kaç kişi ile katılacağınızı bildirmenizi ve ayrıca yanınızda getireceğiniz kişi ya da kişilerin ( kişi başı) sadece 70.00 TL ödeyecektir

ŞİİR SUNUMU

Her katılan şairler ödülünü alırken yarışmaya göndermiş olduğu şiirlerinide ödül töreninde okuyacak olup   hazırlıklı gelmeniz rica olunur

Törene katılıp katılamayacağınızı Komite Başkanı Hasan Azkıran' ı  0 536 316 37 62 numaralı telefondan  bildirmeniz gerekmektedir

     

ÖDÜL TÖRENİ ADRES

Çiftlik Kasap Izgara Salonu 

Eşref Dinçer Mahallesi 

Dereler Sok.No. 9/A Gemlik

TARİH: 26 MART 2022 CUMARTESİ

SAAT : 13.00 – 18.00

2022 Altın Kalemler

Plaket Ödüllü Şiir Yarışması 

Jüri Başkanı

Nihat İlikcioğlu 

Tel. 0 532 764 44 48

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2022 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI YEMEKLİ ÖDÜL TÖRENİ BİLGİLENDİRİLMESİ
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