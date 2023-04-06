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23 Nisan'da AKM Çocuk Sanat Festivali Geliyor

Atatürk Kültür Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birbirinden benzersiz etkinliklerin yer aldığı AKM Çocuk Sanat Festivali ile kutluyor. Yaratıcılığı harekete geçiren özel gösterilerden tiyatrolara, animasyonlardan filmlere sanatın pek çok dalıyla renklenecek festival, 17-23 Nisan tarihleri arasında çocukları bekliyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 10:25
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23 Nisan'da AKM Çocuk Sanat Festivali Geliyor

İSTANBUL-Çocukların öğrenirken eğlendiği birbirinden farklı birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan AKM, 23 Nisan haftasında da çocukların yanında! AKM’de 17 Nisan’da başlayacak Çocuk Sanat Festivali, bir hafta boyunca birbirinden çarpıcı etkinlikler, atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri ve animasyonlarla çocukları sanatın büyülü dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkaracak.

Hayal dünyasını harekete geçiren etkinlikler

Çocukları festival kapsamında pek çok yaratıcı etkinlik bekliyor. Küçük sanatseverler, Kültür Sokağına yerleştirilen dev bir piyanonun üzerinde dans ederek istedikleri parçaları çalabilecek, tavanlarından duvarlarına her yeri boyanan büyük bir evi kendi hayal dünyalarına göre renklendirebilecek, Çok Amaçlı Salonda kağıtlara çizdikleri balıkların birkaç dakika içinde yüzmeye başladığı etkileşimli bir akvaryum macerasına atılabilecek. Çocuklar aynı zamanda AKM Açık Hava Sahnesine kurulacak bir çadırda 360 derece planetaryum gösterisiyle gökyüzünü doyasıya seyredebilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi çocuklar için sahnede

Türkiye’nin birçok şehrinde 200’den fazla temsil gerçekleştiren “Öylesine Bir Dinleti” adlı müzikli oyunun çocuklar için uyarlanan versiyonu “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından festival kapsamında sahnelenecek. AKM Tiyatro Salonunda çocuklarla buluşacak oyunun tamamında yer alan opera ve müzikallerden seçilen masallaştırılmış şarkılar ve aryalar, çocuklara tiyatral bir anlatımla sunulacak.

Çocuklar için tiyatrolar 

İstanbul Devlet Tiyatrosu da iki farklı oyunla AKM Tiyatro Salonunda çocukların festival heyecanına ortak olacak. “Siz Ne Dersiniz” oyunu, kendinden ve yerinden mutlu olmayan insanın başka biri olmayı deneme macerasını çocuklarla buluştururken, “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” sevgi, dostluk, paylaşım, umut ve samimiyeti sıcacık bir hikaye üzerinden küçük sanatseverlerin ilgisine sunacak. Uygur Çocuk Tiyatrosu ise “Kırmızı Pabuçlar” oyunuyla AKM Tiyatro Salonunda sahne alacak. Çocukların hayal kurmanın gücünü, kendi hayallerini ve birey olmanın önemini keşfedecekleri ebeveyn ve çocuk tiyatrosu “Çinyo ile Markonyo” da festivalin bir başka sürprizi olacak.

Şarkılı masallar da var çocuk arkeologlar da 

AKM Çocuk Sanat Festivali’nde yer alacak atölyeler, farklı içerikleriyle her yaştan çocuğa hitap edebilecek şekilde tasarlandı. AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşecek atölyeler arasında ‘Judith Liberman ile Şarkılı Masallar’, ‘Kelimelerin Yolculuğu’, ‘Çocuk Arkeologlar Kazıda’, ‘Yaratıcı Yazarlık’, ‘Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında’, ‘Karagöz Yapım Atölyesi’, ‘edding ile Bir Kupa Pop Art’ gibi birbirinden ilgi çekici etkinlikler bulunuyor. Bu etkinliklerin yanı sıra oyunculuk, film okuma, marakas yapımı, takı tasarımı, porselen kupa ve tekstil çanta boyama, meyve ve sebze orkestrası, resim, ritim, caz dans, bale ve müzik atölyeleri çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak. Festival kapsamında Yeşilçam Sinemasında da çeşitli çizgi film gösterimleri çocuklarla buluşacak. 

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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