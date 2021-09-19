28'inci Altınkoza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

ADANA, (DHA)



Adana'da, bu yıl 28'incisi düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film ödülü, Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği ‘Yaramaz Çocuklar’ filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ‘Cemil Şov’ filmindeki performansıyla Ozan Çelik’e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise 'Koridor' filmindeki performanslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel’e verildi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu’nda düzenlenen ödül töreni, katılımcıların kırmızı halı geçişiyle başladı. Ardından Feridun Düzağaç sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Şebnem Özinal ve Volkan Severcan’ın sunuculuğunu yaptığı törene Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, sanatçılar ve izleyiciler katıldı. Törende ilk olarak bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar anıldı. Ardından konuşma yapan Başkan Karalar, Adana’nın festivaller kenti olduğunu belirterek “Altınkoza Film Festivali’nin Türkiye sinemasına kattığı kazanım tartışılmaz. Ayrıca insanların, karakterin, görüşlerine kattığı önemin de üstünde durmak gerekir. Adana, çok çeşitli kesimlerin birlikte kardeşçe yaşadığı bir kenttir. Bunda sinemanın rolü büyüktür. Ben de bu festivalin Avrupa’da ve dünyada hakkettiği noktaya gelmesi için elimden geleni yapacağım. Bu yıl filmleri izleyiciyle buluşturmak için yazlık sinemalarla onları herkese ulaştırdık, Adanalılara sinema keyfini yaşattık” dedi.

EN İYİ FİLM 'YARAMAZ ÇOCUKLAR'

Festivalde En İyi Film ödülü, Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği ‘Yaramaz Çocuklar’ filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ‘Cemil Şov’ filmindeki performansıyla Ozan Çelik’e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Koridor filmindeki performanslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel’e verildi. Ayrıca 6 dalda ödül alan “Bir Nefes Daha” filmi de gecede dikkat çeken yapımlardan biri oldu.

Festivalde, ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

-En İyi Film Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Ahmet Necdet Çupur)

-Yılmaz Güney Ödülü: Zin ve Ali'nin Hikayesi (Mehmet Ali Konar)

-Adana İzleyici Ödülü: Sen Ben Lenin (Tufan Taştan)

-En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

-En İyi Senaryo Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

-En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Koridor (Emel Göksu-Ayşe Demirel)

-En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Cemil Şov (Ozan Çelik)

-En İyi Müzik Ödülü: Cemil Şov (Taner Yücel)

-En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Koridor (İlker Berke)

-En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Koridor (Berrin Önal)

-En İyi Kurgu Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Mathilde Van De Moortel-Elif Uluengin-Nicolas -Suburlati)

-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Lacivert Gece (Aslı Bankoğlu)

-En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Eren Çiğdem)

-Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Hayal Köseoğlu)

-Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha (Oktay Çubuk)

-Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha (Nisan Dağ)

-SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Zin ve Ali'nin Hikayesi (Mehmet Ali Konar)

-Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Dermansız (Hakkı Kurtuluş-Melik Saraçoğlu)

-Mansiyon Ödülü: Yaramaz Çocuklar (Zeynep Çupur)

ULUSLARARASI KISA FİLM ÖDÜLLERİ

-En İyi Film: Tapınak (Murat Uğurlu)

-Jüri Özel Ödülü: Amayi (Subarna Das)

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

-En İyi Film: Arasta (Hüseyin Baltacı-Mutlu Kahya)

-Jüri Özel Ödülü: Yoksul Adamlar Nasıl Ölür (Serkan Kaçmaz)

ULUSAL ÖĞRENCİ KISA FİLM YARIŞMASI

-En İyi Deneysel Film: Sürgünde Bir Yıl (Malaz Usta)

-En İyi Belgesel Film: Kış (Berrin Öz)

-En İyi Kurmaca Film: Mesafeler (Efe Subaşı)

-En İyi Canlandırma: Sudan Çıkmış Balık (Nur Özkaya)