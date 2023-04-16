42 Maslak’ta ‘Ramazan Sohbetleri’nin konuğu Ezel Akay'dı

İSTANBUL- 42 Maslak'ta, oyuncu ve yönetmen Tamer Levent'in moderatörlüğünü yaptığı, ‘Ramazan Sohbetleri’nin konuğu ünlü yönetmen Ezel Akay oldu. Derin sinema ve sanat sohbeti, cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Ezel Akay'ın özellikle iyi insanlar ve hayatla ilgili anlattıkları dinleyicilerden bol alkış aldı.

Türkiye'nin köklü lokantaları ve dükkanları ile zenginleşen Türk Lezzet Müzesi, 42 Maslak’ın sanat, eğlence ve gastronominin DNA’sını değiştiren vizyoner konsept anlayışını yansıtıyor. Anadolu’nun yemeklerine duydukları tutkuyu mutfaklarına yansıtan 42 Maslak, geçmişin tariflerini geleceğe taşıma misyonu da taşıyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI