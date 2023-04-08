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42 Maslak’ta ‘Ramazan Sohbetleri’nin konuğu Murat Evgin’di.

42 Maslak’ta devam eden Ramazan Sohbetleri’nde oyuncu ve yönetmen Tamer Levent’in konuğu müzisyen Murat Evgin’di. Keyifli sohbete sanat ve cemiyet dünyasından isimler de yoğun ilgi gösterdi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 18:21
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42 Maslak’ta ‘Ramazan Sohbetleri’nin konuğu Murat Evgin’di.

İSTANBUL- 42 Maslak'ta, oyuncu ve yönetmen Tamer Levent'in moderatörlüğünü yaptığı, ‘Ramazan Sohbetleri’nin konuğu ünlü müzisyen Murat Evgin oldu. Derin müzik ve sanat sohbeti, Canan Yolaç, Ayşegül Kayabay, Fikriye Korkunç ve dünyaca ünlü İranlı sanatçı Reza Drahşani gibi cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.  

Türkiye'nin köklü lokantaları ve dükkanları ile zenginleşen Türk Lezzet Müzesi, 42 Maslak’ın sanat, eğlence ve gastronominin DNA’sını değiştiren vizyoner konsept anlayışını yansıtıyor. Anadolu’nun yemeklerine duydukları tutkuyu mutfaklarına yansıtan 42 Maslak, geçmişin tariflerini geleceğe taşıma misyonu da taşıyor.  

HABER: 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Sohbetleri
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