Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.013,53
ALTIN
1.256,36
DOLAR
19,25
STERLİN
24,22
EURO
21,24
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Devlet Resim ve Heykel Yarışması, resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere, 4 kategoride gerçekleştirilecek.

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:04
1 Okunma
76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi

ANKARA AA- Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yarışması, bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithaf edildi.

Görsel sanatlar alanında eser veren sanatçıların desteklenerek, sanat dünyasına yeni eserlerin kazandırılmasının amaçlandığı yarışmanın başvuruları 10 Temmuz ile 11 Eylül arasında "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden çevrim içi olarak yapılacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine yönlendirilerek, başvurularını yapabilecek.

Yarışma resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere, 4 ayrı kategoride düzenlenecek.

Yarışmanın para ödülü 420 bin lira olacak.

Resim yarışmasında 3, heykel yarışmasında 3, özgün baskı yarışmasında 3 ve seramik yarışmasında da 3 sanatçıya 25'er bin lira ve başarı belgesinin takdim edileceği yarışmada, sergilemeye layık görülen eserlerin sahipleri de 3'er bin lira para ödülü ve katılım belgesi alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Resim Ve Heykel Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz ressam John Craxton'ın eserlerinden oluşan sergi İstanbul'da açıldı
İngiliz ressam John Craxton'ın eserlerinden oluşan sergi İstanbul'da açıldı
"Konuşan Yazılar" adlı hüsnühat sergisi Yıldız Holding'de sanatseverleri bekliyor
"Konuşan Yazılar" adlı hüsnühat sergisi Yıldız Holding'de sanatseverleri bekliyor
Örümcek Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş 2 Haziran’da vizyonda
Örümcek Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş 2 Haziran’da vizyonda
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans