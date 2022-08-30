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81 İLİN TANITIMLARI İNGİLİZCE' YE ÇEVRİLİYOR!

30 Ağustos 2022 Salı 11:30
81 İLİN TANITIMLARI İNGİLİZCE' YE ÇEVRİLİYOR!

Haber: Nihat İlikcioğlu - Tel. 0 532 764 44 48

İyi derecede İngilizce bilen Hande H. Ağırman'nın kısa il tanıtımlarını daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına İngilizceye çevirip ileriki zamanlarda küçük bir el kitabında toplamak istiyor. Bu el kitabı, seyahat sırasında cebinizde taşıyabileceğiniz küçük ama 81 ilimizin tarihî ve turistik mekânlarını, illerimizin isimlerinin menşeini, festivallerini, tarihini, iklimini, tabiî kaynaklarını, yemek kültürlerini vb. pek çok bilgiyi kapsayan bir el kitabı olacak.

Hatırlarsanız daha önce, Adana’dan Düzce’ye bütün illerimizle ilgili röportajlar derlemesinde yazar Hande H. Ağırman’ın; şehirlerimizin tarihî ve turistik mekânlarını, illerimizin isimlerinin menşeini, festivallerini, tarihini, iklimini, tabiî kaynaklarını, yemek kültürlerini, önemli kişilerini ve kültürel özelliklerini ana hatlarıyla tanıttığı “Tüm Şehirlerle Türkiye 01’den 81’e” kitabından sonra şimdi de Türkiye'nin tüm şehirlerini ayrı ayrı tanıtmak amacıyla, daha önce Türkçe olarak yazdığı 81 şehrin kısa tanıtımlarını İngilizce'ye çeviriyor.

Hande H. Ağırman

https://twitter.com/hande_agirman

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81 İLİN TANITIMLARI İNGİLİZCE YE ÇEVRİLİYOR
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