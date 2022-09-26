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822 yıllık Büğdüz Mescidi'nin restorasyonu tamamlandı

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:15
822 yıllık Büğdüz Mescidi'nin restorasyonu tamamlandı

TOKAT'ın en eski mescitlerinden, Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Büğdüz boyunun ismini taşıyan 822 yıllık mescitte restorasyon tamamlandı. 

Tokat-Sivas kara yolunun 35'inci kilometresinde yer alan ve 1200 yılında yapıldığı bilinen Selçuklu eseri olan Büğdüz Mescidi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında restorasyona alındı. Aradan geçen 2 yılın ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan mescit aslına uygun olarak hizmet verecek. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, restorasyonu tamamlanan mescit ile ilgili DHA'ya açıklamada bulundu.  

Vali Hatipoğlu, "Anadolu Selçuklularından günümüze kadar miras kalan ancak biraz harabe hale dönmüş olan Büğdüz Mescidi'ni Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün kontrolünde onardık. Hizmete açılma süreci devam ediyor. Şu an oradan geçen vatandaşlarımız seccadeleriyle namaz kılabiliyor. Ancak biz çok kısa zamanda gerekli hazırlıklarını yaparak mescidimizi ibadete açmış olacağız.  Anadolu'nun her tarafından bulunan ve bizim aynı zamanda geleneksel köklerimiz olan bu coğrafyada yaşamımızın izleri olan bu eserlerimiz, bir bir gün yüzüne çıkarılacak ve toplumumuzun hayatına kazandırılacaktır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
822 Yıllık Büğdüz MescidiRestorasyon
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