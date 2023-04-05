Adamlar 12 Nisan’da Zorlu PSM’ye Geliyor

İSTANBUL- Acının İlacı, Rüyalarda Buluşmuşum, Doldum, Sarılırım Birine gibi kültleşmiş şarkılarının yanı sıra bu sene çıkardıkları EP’leri ‘Harekete Kimse Mâni Olamaz Part II’ ile dikkatleri üzerine çeken Adamlar, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

Tolga Akdoğan (vokal ve elektrik gitar), Berkan Tilavel (davul), Gürhan Öğütücü (elektrik gitar) ve Berat İşçioğlu (bas gitar)'dan oluşan Adamlar, kendi tanımlamalarıyla ‘’hip-hop’tan uzun havaya, tango’dan rock’ın en yoğun hallerine yükselen bir dalgalanmanın içindeki’’ müzikleriyle 12 Nisan 2023 akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

HABER: METE YILMAZ