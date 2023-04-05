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Adamlar 12 Nisan’da Zorlu PSM’ye Geliyor

Hayata dair her konuda güçlü, derin ve ironik sözlere sahip şarkıları, rock’n roll, blues ve hip-hop çerçevesinde oluşturdukları müzikleriyle Adamlar, 12 Nisan akşamı Zorlu PSM’de unutulmaz bir konsere imza atacak.

05 Nisan 2023 Çarşamba 14:36
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Adamlar 12 Nisan’da Zorlu PSM’ye Geliyor

İSTANBUL- Acının İlacı, Rüyalarda Buluşmuşum, Doldum, Sarılırım Birine gibi kültleşmiş şarkılarının yanı sıra bu sene çıkardıkları EP’leri  ‘Harekete Kimse Mâni Olamaz Part II’ ile dikkatleri üzerine çeken Adamlar, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

Tolga Akdoğan (vokal ve elektrik gitar), Berkan Tilavel (davul), Gürhan Öğütücü (elektrik gitar) ve Berat İşçioğlu (bas gitar)'dan oluşan Adamlar, kendi tanımlamalarıyla ‘’hip-hop’tan uzun havaya, tango’dan rock’ın en yoğun hallerine yükselen bir dalgalanmanın içindeki’’ müzikleriyle 12 Nisan 2023 akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 05.04.2023 14:47
Anahtar Kelimeler:
Adamlar12 Nisan Akşamı Zorlu PSMde
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