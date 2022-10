Adana Lezzet Festivali'nde 667 bin misafir ağırlandı

ADANA’da 193 dönümlük alanda yapılan ve 3 gün süren 6’ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Lezzet Festivali'nde 667 bin misafir ağırlandı.



Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde 'Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak' temasıyla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali 3 gün süren etkinliklerle tamamlandı. Resmi açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yaptığı festivale yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de geldi. 193 dönümlük Merkez Park'ta 3 gün süren festivalde toplam 667 bin misafir ağırlandı.



Adana'ya özgü 140 çeşit yiyecek misafirlerin beğenisine sunuldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı festivalde özellikle Adana kebap ve ünü ülkeye yayılan yöresel şırdan dolması stantlarında uzun kuyruklar oluştu. Kentin bir başka markası haline gelen Adana tostu da misafirlerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu stantların başında geldi. Adana'ya özgü analı kızlı çorbası, mumbar dolması ve tereyağlı Adana böreği de misafirlerden tam not aldı. Yoğunluğun yaşandığı saatlerde Adana kebabı stantlarındaki duman nedeniyle görüş mesafesi neredeyse 1 metreye kadar düştü.



‘HER GELEN MİSAFİR KEBAP YEMEDEN GİTMİYOR’



İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha kalabalık. Türkiye’nin birçok şehrinden ve dünyanın birçok bölgesinden gelen vatandaşlar, lezzet festivalini keşfetmeye geldi. Bu kalabalık bizleri mutlu ediyor. Her gelen misafir kebap yemeden gitmiyor. İnşallah ilerleyen yıllarda katılımcı sayısının 1 milyonun üzerinde olmasını bekliyoruz. 62 ekibimizle birlikte denetimler gerçekleştiriyoruz. Bütün işletmelerden numuneler alıyoruz. Bizler elimizden geldiğince vatandaşlarımızın en sağlıklı eti tüketmesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.



‘FESTİVAL 3 GÜN DEĞİL 10 GÜN OLSA KALABALIK BİTMEZ’



Kebapçı Yaşar Aydın, dünyanın her yerinden misafirlerin festivale katıldığını ve otellerin hepsinin dolduğunu belirterek, kebap standında müşteri kuyruklarının hiç bitmediğini söyledi. Tatlıcı Mehmet Tekin ise festivale akın akın insanların geldiğini belirterek, “Esnaflara can suyu oldu. Adana’nın tanıtımında çok yardımcı oldu. Bu festival 3 gün değil 10 gün olsa bile kalabalık bitmez” ifadelerini kullandı.



‘SATIŞLARIMIZ GÜZEL



Adana böreğini duyurmaya çalışan Levent Tamtürk, “Gelecek yıl festivalde alanlara sığamayacağız. Adana’nın lezzetlerini tüm dünyayı bilmeli. Esnaf olarak kalabalıktan memnunuz. Satışlarımız güzel. Siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz” diye konuştu.



FESTİVALDE İLK TERCİHİMİZ KEBAP OLUYOR



Hatay’dan festival için geldiğini söyleyen Esma Ertaş (27), Adana’ya sadece kebap yemek için geleceğini söyledi. Mersin'den gelen Esra Yüksel (27) ise ‘Festivalde ilk tercihimiz kebap oluyor. Çocuklarım da artık Adana dürümüne alıştılar. Biz il dışından 3 çocukla bu festivale katıldık. Başka ildeki vatandaşlarımızda mutlaka festivale katılmalı” dedi.