Adana'yı 'Tiyatro Festivali' heyecanı sardı

ADANA - Adana’da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde 23’üncü kez perdelerini açacak Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nin biletleri, 19 Mart’tan itibaren satışa sunulacak.



Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart’ta tiyatroseverlerle buluşacak. Festivalin tanıtım toplantısı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin’in katılımıyla yapıldı.



27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde 23’üncü kez perdelerini açacak ve 30 Nisan’a kadar yerli, yabancı grupları sanatseverlerle buluşturacak festival hakkında detayları aktaran Mustafa Kurt, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin farklı şehirlerinde her yıl gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri içinde Mart ayında başlattığımız 2'nci festival, Adana Tiyatro Festivali. Açılışını 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde yapacağımız bu festival, ününü ülkemizin dışına taşımış, çok değerli bir uluslararası etkinlik. Bu yıl programda özel tiyatrolarımızın, şehir tiyatrolarımızın ve Devlet Tiyatrosu oyunlarının birçok seçkin örneği, Adana Devlet Tiyatrosu sahnesinde ve geçtiğimiz yıllarda Sabancı Vakfı tarafından Adana’ya kazandırılan Sabancı Oda Tiyatrosu’nda Adanalı izleyicilerle buluşacak" dedi.



'1 MİLYON 250 BİN SEYİRCİYE ULAŞILDI'



Festival programını hazırlarken daha önceki yıllarda hiç katılmamış ülkelerin katılımları için özel olarak çalıştıklarını aktaran Kurt, "Bu yıl da festivalimize hiç katılımı olmamış bir ülkeyi, Sri Lanka’yı programımıza dahil ettik. Festivalimiz bu yıl yurt dışından 3, Türkiye’den ise 19 tiyatronun katılımıyla toplam 22 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Bu önemli etkinliğin düzenlenmesinde bizleri hiç yalnız bırakmayan ve hep destekleyen Sabancı Ailesi’ne ve Sabancı Vakfı’na bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Festivalimizi gerçekleştirmemizde her zaman desteğini gördüğümüz Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve Bakanlığımıza da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Adanalı sanatseverlere keyifli bir tiyatro festivali geçirmelerini diliyorum. 22 yıl süren festivalde yaklaşık 1 milyon 250 bin seyirciye ulaştık. Biletlerimiz neredeyse yok sattı. Seyircilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi ve Sabancı Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunların biletleri, 19 Mart'tan itibaren gişe ve internet portalından satın alınabilecek. Öte yandan, Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü de 27 Mart’ta sahibini bulacak.