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"AKM Çocuk Festivali" başladı

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "AKM Çocuk Sanat Festivali" çocuklarla kuklaların, müzikle dansın bir araya geldiği renkli kortej yürüyüşüyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:43
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"AKM Çocuk Festivali" başladı

İSTANBUL AA- Açılışın ardından minik sanatseverler, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından AKM Tiyatro Salonunda sahnelenen "Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti" oyununu izledi.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, festival boyunca AKM'nin hem iç hem de dış alanlarında birçok etkinliğin yapılacağını söyledi.

Buharalı, festivalde İDOB'un çocuklara özel oyunlarının minik izleyicilerle buluşacağını dile getirerek etkinliklere dair şunları kaydetti:

"Bir boyama duvarımız dış mekanda yer alıyor. Planetaryum isminde gökyüzünü görüntülediğimiz ve çocukları içine aldığımız bir etkinliğimiz de var. Dev bir piyanomuz çocuklarımızın eğlencesi için hazırlandı ve yine çocukların piyano deneyimlemeleri için 'Gel Sen de Çal' etkinliğimiz var. Çocuk Sanat Merkezimizde de birçok atölyeler yer alıyor. Çocuklarımızı festivale bekliyoruz."

Çocukların toplumun geleceği olduğuna dikkati çeken Buharalı, "Bu geleceklerimizi teminat altına alabilmek için onların dünya görüşlerini, ideallerini gerçekleştirmeleri adına, farklı düşünmeleri adına bu Çocuk Sanat Festivali etkili olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Festival hakkında

AKM'de bir hafta boyunca çocuklar, atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri ve animasyonların olduğu birçok etkinliğe katılabilecek.

Çocuklar festival kapsamında her yeri boyanan büyük bir evi kendi hayal dünyalarına göre renklendirecek. Çok Amaçlı Salonda kağıtlara çizdikleri balıkların birkaç dakika içinde yüzmeye başladığı etkileşimli bir akvaryum macerasına atılabilecekler.

AA

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AKM Çocuk Festivali Başladı
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