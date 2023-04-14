AKM Çocuk Sanat Festivali 17 Nisan’da başlıyor

İSTANBUL- Çocukların öğrenirken eğlendiği birbirinden farklı birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan AKM, 23 Nisan haftasında da çocukların yanında! AKM’de 17 Nisan’da başlayacak ve 23 Nisan’a kadar sürecek Çocuk Sanat Festivali, bir hafta boyunca farklı etkinlikler, atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri ve animasyonlarla çocukları sanatın büyülü dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkaracak.

Akvaryum macerası da var çocuk arkeologlar da

Festival kapsamında birçok yaratıcı etkinlik küçük sanatseverlerle buluşacak. Çocuklar, her yeri boyanan büyük bir evi kendi hayal dünyalarına göre renklendirebilecek, Çok Amaçlı Salonda kağıtlara çizdikleri balıkların birkaç dakika içinde yüzmeye başladığı etkileşimli bir akvaryum macerasına atılabilecek, AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşecek farklı atölyelere katılabilecek. Bu atölyeler arasında ‘Kelimelerin Yolculuğu’, ‘Çocuk Arkeologlar Kazıda’, ‘Yaratıcı Yazarlık’, ‘Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında’, ‘Karagöz Yapım Atölyesi’, ‘edding ile Çantamı Tasarlıyorum’ gibi birbirinden ilgi çekici etkinlikler bulunuyor. Bu etkinliklerin yanı sıra oyunculuk, film okuma, marakas yapımı, takı tasarımı, porselen kupa boyama, tuval boyama, kukla yapımı, meyve ve sebze orkestrası, quilling, resim, ritim, caz dans, bale ve müzik atölyeleri çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak. Festival kapsamında Yeşilçam Sinemasında da ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2’, ‘Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu’, ‘Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı’, ‘Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası’ gibi çeşitli çizgi film gösterimleri çocuklarla buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi çocuklar için sahnede

Türkiye’nin birçok şehrinde 200’den fazla temsil gerçekleştiren “Öylesine Bir Dinleti” adlı müzikli oyunun çocuklar için uyarlanan versiyonu “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından festival kapsamında sahnelenecek. AKM Tiyatro Salonunda çocuklarla buluşacak oyunun tamamında yer alan opera ve müzikallerden seçilen masallaştırılmış şarkılar ve aryalar, çocuklara tiyatral bir anlatımla sunulacak.

Çocuklar için tiyatrolar, konserler…

İstanbul Devlet Tiyatrosu da iki farklı oyunla AKM Tiyatro Salonunda çocukların festival heyecanına ortak olacak. “Siz Ne Dersiniz” oyunu, kendinden ve yerinden mutlu olmayan insanın başka biri olmayı deneme macerasını çocuklarla buluştururken, “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” sevgi, dostluk, paylaşım, umut ve samimiyeti sıcacık bir hikâye üzerinden küçük sanatseverlerin ilgisine sunacak. Uygur Çocuk Tiyatrosu ise “Kırmızı Pabuçlar” oyunuyla AKM Tiyatro Salonunda sahne alacak. Çocukların hayal kurmanın gücünü, kendi hayallerini ve birey olmanın önemini keşfedecekleri ebeveyn ve çocuk tiyatrosu “Çinyo ile Markonyo”, festivalin bir başka sürprizi olacak. AKM Tiyatro Salonundaki bir başka etkinlik olan “Judith Liberman ile Şarkılı Masallar”, paylaşmak, cesur adımlar atmak ve kendini tanımak gibi önemli temaları eğlenceli bir biçimde çocuklara aktaracak. Uzun yıllardır eğitimci olarak birlikte çalışmalarını sürdüren Uzman Müzik Eğitimcisi Ayhan Öztürk ve Prof. Dr. Atilla Coşkun Toksoy da AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesindeki ‘Kukla Senfoni’ konseriyle interaktif bir gösteri sunacak.

Venezuela, Mali ve Pakistan’dan gelen çocuklardan halk oyunları

AKM Çocuk Sanat Festivali kapsamında Maarif Vakfı Okulları’nın bulunduğu ülkeler arasında yer alan Venezuela, Mali ve Pakistan’dan çocuklar da İstanbul’a gelecek. Maarif Okulları öğrencileri, 19 Nisan’da geleneksel halk oyunları performansı sergileyecek.

Birbirinden çarpıcı ücretsiz etkinlikler de var

Ücretli etkinliklerin yanı sıra pek çok ücretsiz etkinlik de festival kapsamında çocukların ilgisine sunulacak. Çocuklar, Kültür Sokağına yerleştirilen dev bir piyanonun üzerinde dans ederek istedikleri parçaları çalabilecek, mozaik duvarda tek tek çekilen fotoğraflarıyla bir tablonun parçası olabilecek, AKM Açık Hava Sahnesine kurulacak bir çadırda 360 derece planetaryum gösterisiyle gökyüzünü doyasıya seyredebilecek ve sıra dışı bir kukla-tiyatro gösterisi olan “Tatlı Rüyalar” oyununu izleyebilecek. Katılımcılar ayrıca İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bakır nefesli saz üyelerinin AKM Müzik Platformunda sergileyeceği interaktif dinletinin bir parçası olabilecek. Festival kapsamında “Pırlangıç Çocuk Şarkıları” konseri de ücretsiz bir biçimde çocuklarla buluşacak.

HABER: MERVE ELÇİ