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"AKM'nin inşaatının maliyeti tahmini 1.8 milyar lira"

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) kaba inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı. İnşaatın bitimine kısa bir süre kala Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de medya kuruluşlarının genel yayın müdürleri, genel müdürleri, temsilcileriyle bir araya geldi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Nisan 2021 Cuma 14:56
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"AKM'nin inşaatının maliyeti tahmini 1.8 milyar lira"

İSTANBUL - Program Bakan Ersoy’un sunumu ile başladı. Atatürk Kültür Merkezi’nin kaba inşaatının yüzde 90’nının bittiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Mekanik inşaatının ise büyük bir kısmı tamamlandı. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) inşaatının maliyeti tahmini 1.8 milyar. Merkez dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında 32 ay gibi kısa bir süre inşaatı tamamlanmış olacak” diye konuştu. 
 

“AKM 29 EKİMDE AÇILACAK” 

Atatürk Kültür Merkezi’nin dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacağını söyleyen Bakan i Ersoy, “Atatürk Kültür Merkezi’nin 100 bin metrekarelik bir kapalı alanı var. Bu projeyi yaparken amacımız İstanbul’un dünya çapında öncü kültür sanat şehri olmasıdır. Atatürk Kültür Merkezi’nin açılış tarihi cumhurbaşkanımız 29 Ekim olarak açıkladı. Merkezin kaba inşaatının yüzde 90’nı bitti. Sadece mekanik montajı kaldı” diye konuştu. 
 

“DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İSİM YAPMIŞ SANATÇILARLA GÖRÜŞÜYORUZ” 

Atatürk Kültür Merkezi'nde kullanılan mekaniklerin çok özel olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Şu an en son teknoloji Atatürk Kültür Merkezi'nde uygulanıyor. Biz de dışarıdan 85 uzman kadro atama hakkı aldık. 20 ekip de bakanlığımızdan dahil ederek 100 özel kadro ile Atatürk Kültür Merkezi'ni yöneteceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'nde aynı zamanda bir sanat danışma kurulu oluşturuyoruz. Bu sanat danışma kurulu dünyada ve Türkiye'de isim yapmış sanatçılarla görüşüyor” ifadelerini kullandı. 

Bakan Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Atatürk Kültür Merkezi’nin içinde 2 bin 38 kişilik bir opera salonu var. Bir de 805 kişilik bir tiyatro salonumuz olacak. Bu tiyatro salonu ile ilgili akustik yatırımları gerçekleştirdik. Aynı zamanda bir kültür sokağı oluşturuyoruz. Bu kültür sokağının içerisinde en önemli noktalardan biri de iki katlı kütüphanemizin olması. Yine Atatürk Kültür Merkezi içerisinde 3 katlı bir müzik platform merkezi oluşturuyoruz. Atatürk Kültür Merkezi müzik stüdyomuzda genç müzisyenlerimizin yetişmesini hedefliyoruz.” 
 

“423 ARAÇLIK BİR OTOPARK PLANLADIK” 

Merkezde 423 araçlık bir otopark planladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi'nde çok amaçlı salonlar var. O salonlardan biri 2 katlı 386 metrekarelik toplantı, sergi, konser gibi faaliyetlerinin düzenlenebileceği bir salon. Beyoğlu kültür yolu boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler bu salondan yönlendirilecek. Sadece bir noktada bir aktiviteyi gerçekleştirmek istemiyoruz. Beyoğlu'nun farklı yerlerinde de olsun istiyoruz. Dışarıda bulunan cam binayı ise güzel bir galeri şeklinde düzenlemek istiyoruz. Bu galerinin içine küçük bir cep sineması yerleştirdik” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyAkmMaliyet
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